وزير الخارجية يؤكد لنظيره البحرينى موقف مصر الداعم لأمن واستقرار الخليج

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى بيان للوزارة، أن شكرى استهل اللقاء بإعادة التأكيد على موقف مصر الداعم للأشقاء فى البحرين ولأمن واستقرار الخليج العربى، كما أشاد بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على حرص مصر على تعزيزها فى مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى البلدين، وبما يُلبى تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأضاف حافظ، أن الوزيرين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر إزاء الملفات الإقليمية والدولية، وما تشهده من أحداث متسارعة تتطلب تضافر الجهود والتنسيق الحثيث بين البلدين، وعكست المُباحثات بين الوزيرين توافق وجهات النظر إزاء مُجمل القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تطرق إلى واقعة استيقاف دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية زورقين تابعين لخفر السواحل البحرينى، وتم التأكيد على أن مثل هذه التصرفات تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولى.

واختتم حافظ، تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية البحرينى أكد من جانبه، على دعم البحرين لجميع مُقتضيات الأمن القومى المصرى، وعلى تقدير بلاده للدور المصرى الداعم للاستقرار فى المنطقة، مثنيًا على وتيرة التنسيق المتواصل والتشاور المستمر بين البلدين فى إطار وحدة المصير المشترك الذى يجمع بينهما.