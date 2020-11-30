هيئة الأوقاف تحقق رقما قياسيا فى الأرباح للشهر السادس على التوالى

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان للوزارة، اليوم الإثنين، بلغت متحصلات هيئة الأوقاف هذا الشهر 160 مليون جنيه، بزيادة 10 ملايين جنيه عن نفس الشهر من العام الماضى.
وحققت الهيئة فى يونيو 2020، أعلى عائد شهرى فى تاريخها، كما حققت فى العام المالى 2019 /2020 أعلى عائد سنوى فى تاريخها، وحققت فى الربع الأول من العام المالى الحالى أعلى عائد فى الربع الأول من العام المالى فى تاريخها.
وأوضح البيان، أنه من المتوقع أن تحقق الهيئة، طفرة كبيرة فى النصف الأول من هذا العام المالى 2020 / 2021، كما يتوقع أن تحقق عائدًا سنويًا غير مسبوق فى هذا العام، وذلك بفضل الله أولاً، ثم بجهود العاملين بها، ونظام الحوكمة والمتابعة الجادة فى كل جوانب العمل بالهيئة.
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