الالتزام بالإجراءات الوقائية مطلب شرعى فى ندوة للأوقاف الثلاثاء المقبل

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم الإثنين، أن الندوة تأتى فى إطار ملـف تجـديـد الخطـاب الدينى، بالتعاون مع قطاع الـقنوات المـتخصصة بالتليفزيون المصرى، حيث من المقرر أن تنقل قناة "النيل الثقافية" الندوة على الهواء مباشرة.

ويشارك فى الندوة الدكتور أسامة فخرى الجندى، مدير عام المساجد الحكومية، والدكتورة هالة عبد العزيز محمد، مدير الاتفاقات الدولية بالمجلس القومى للسكان.