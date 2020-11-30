رسامة 8 رهبان قساوسة وترقية 3 للقمصية بدير الأنبا بولا بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - أجريت اليوم الإثنين، صلوات ترقية 3 رهبان برتبة القمصية، هم الراهب القمص يوساب الأنبا بول، والراهب القمص دميان الأنبا بولا، والراهب القمص شاروبيم الأنبا بولا، بدير الأنبا بولا بالبحر الأحمر.





وتمت رسامة 8 رهبان برتبة القسيسية، هم: الراهب القس داود الأنبا بولا، والراهب القس صرابامون الأنبا بولا، والراهب القس عبد المسيح الأنبا بولا، والراهب القس صليب الأنبا بولا، والراهب القس أيوب الأنبا بولا، والراهب القس ابسخيرون الأنبا بولا، والراهب القس بيمن الأنبا بولا، والراهب القس أغاثون الأنبا بولا، إضافة إلى رسامة راهب جديد، هو مينا الأنبا بولا. جاء ذلك بحضور المطران الأنبا ويصا، مطران البلينا، والأنبا مرقوريوس، أسقف جرجا، والأنبا يسطس، أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، والأنبا يؤنس، أسقف أسيوط، والأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير القديس البار الأنبا بولا أول السواح بالبرية الشرقية بالبحر الأحمر.

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