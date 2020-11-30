رئيس مصر للطيران يشيد بدور الأطقم الطبية بمستشفى الشركة فى مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - زار الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، مستشفى مصر للطيران، للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا فى ضوء خطة الدولة للتعامل مع الوباء.





وأعرب الطيار رشدى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عن خالص شكره وتقديره للأطقم الطبية والتمريض والإداريين بمستشفى مصر للطيران، لدورهم المشرف فى مواجهة فيروس كورونا ووقوفهم كحائط صد فى التعامل مع الأزمة بشكل احترافى.

ووجه زكريا، بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للعاملين فى هذا الصدد، فى ضوء توجيهات وزارة الطيران المدنى.

من جانبه صرح الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، أنه فى ضوء الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا وحفاظا على الأطقم الطبية والمترددين على المستشفى من العاملين بقطاع الطيران المدنى وعملائها، تم افتتاح عيادة للصدر بداخل قسم الاستقبال والطوارئ لاستقبال الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، وذلك طوال أيام الأسبوع، كما يتم فى نفس العيادة عمل مسحات PCR حسب الحالة وأعراضها.

فى حين قال الدكتور محمد محيى مدير إدارة الاستقبال والطوارئ بمستشفى مصر للطيران، إنه فى حالة حضور أى مريض يعانى من ارتفاع بدرجة الحرارة أو أعراض تنفسية حادة يتم تقيمه من قبل أطباء الطوارئ تقييما شاملا مع عمل الأشعة والتحاليل اللازمة وإعطائه العلاج اللازم مع المتابعة الجيدة حتى ظهور نتائج التحاليل والأشعة، ومن ثم يعاد تقييم الحالة من قبل الأطباء.