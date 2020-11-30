السياحة تعلن ضوابط تشغيل مراكز الغوص العام المقبل  



أعلنت وزارة السياحة عن الضوابط المنظمة لعمل مراكز الغوص والأنشطة البحرية خلال الفترة من ١يناير ٢٠٢١ وحتى ٣٠ أبريل من العام نفسه وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة واتحاد الغرف السياحية.

وفيما يخص الرحلات والأنشطة البحرية ورحلات الغوص اشترطت العاملين بمراكز الغوص والسنوركل والأنشطة البحرية، توعية العاملين بأعراض فيروس كوروًنا المستجد والسبل الوقائية للحد من انتشار العدوى، قياس درجة حرارة جميع العاملين يوميا، إلزام جميع العاملين بارتداء الكمامات، وإلزام العاملين في التنظيف والمطبخ ومحطات شحن وصيانة الإسطوانات ومعدات الغوص والقائمين على تنظيف معدات الإيجار بارتداء القفازات،و تخفيض حجم العمالة بالمنشأة لضمان التشغيل الآمن كما ان المدة البينية لحصول العاملين بالمدن الساحلية على إجازات هي 60 يوما، عدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية.

وتابعت الوزارة، ان اشتراطات منطقة الاستقبال وكافة الأماكن داخل مراكز الغوص والسنوركل والأنشطة البحرية، تتضمن توفير المطهرات ومعقمات الأيدى بكافة الأماكن داخل المراكز والمنشآت ومنطقة الاستقبال، مع استعمال أقلام أحادية الاستخدام، وضع لوحات إرشادية عن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى باللغات المختلفة، منع غير العاملين أو الممارسين للغوص والأنشطة البحرية من الدخول أو التواجد في المركز أو المنشأة، التشجيع على التعامل باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص، والالتزام بتنظيف وتطهير الأسطح والأماكن التي توجد فيها حركة بشكل منتظم، والالتزام بتقديم قائمة بأسماء وبيانات المشاركين والقائمين على رحلات السفاري للمسئولين.

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