غدا..بدء تطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات  

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مواعيد فتح وغلق المحال التجارية سيبدأ تطبيقها اعتبارا من غدٍ وستكون من الساعة الـ7 صباحًا إلى الساعة الـ10 مساءً أثناء فصل الشتاء، وفي فصل الصيف تمتد إلى الساعة الـ 11 مساءً، ويومي الخميس والجمعة والعطلات الرسمية تمتد للساعة 11 مساءً في الشتاء والساعة 12 منتصف الليل في الصيف.

وأضاف "قاسم"، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات التي توجد في المولات سوف تفتح أبوابها من الساعة 5 صباحًا وتغلق في تمام الساعة الـ12 منتصف الليل في الشتاء والـ1 صباحًا في الصيف، وتتم زيادة التوقيت أثناء فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية الخاصة بالدولة تغلق الساعة 1 صباحًا، ولكن تستمر خدمة الدليفري وتوصيل الطلبات طوال الـ24 ساعة.

وتابع أن الورش والأعمال الحرفية في أماكن التجمعات السكنية تستمر يوميًا من الساعة 8 صباحا وتغلق الساعة 6 مساءً في فصل الشتاء، ولكن في فصل الصيف تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً ما عدا الورش التي توجد على الطرق ومحطات الوقود والتي تقدم جميع خدماتها للمواطنين.

وأكد أن الأماكن المستثناة من قرارات الإغلاق هي محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، ومحلات بيع الفاكهة والخضراوات والدواجن والصيدليات وأسواق الجملة، وأشهر الصيف تبدأ من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل إلى نهاية يوم الخميس الأخير من سبتمبر من كل عام.

وأكد أنه سوف يتم تشكيل لجان من المحليات بالتعاون مع وزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ المواعيد الجديدة؛ مشيرا إلى أنه في حال المخالفة سوف يتم تطبيق القانون، بتسليم اقرار مكتوب للالتزام وفي حال عدم الالتزام لمدة 15 يوما سيتم الغلق لمدة شهر كامل.

ونوه بأنه في حال الإصرار على عدم غلق المحل في موعده سوف يتم سحب التراخيص نهائيا.