مواجهة مصرية في كأس إنجلترا: ليفربول يصطدم بأستون فيلا

أسفرت قرعة دور الـ 64، من كأس الاتحاد الإنجليزي، التي أجريت اليوم الاثنين، عن مواجهة مصرية، تجمع ليفربول، بقيادة النجم محمد صلاح، في مواجهة مضيفه فريق أستون فيلا، الذى يلعب ضمن صفوفه الثنائي محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدى، على ملعب «فيلا بارك»، معقل الفيلانز.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره فريق برمنجهام سيتي، الذى يلعب بدورى الدرجة الأولى «تشامبيونشيب»، ويلعب تشيلسي مع فريق موركامب، من الدرجة الثالثة. ويلعب أرسنال، حامل اللقب، والذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد الننى، مع فريق نيوكاسل يونايتد، ويستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق واتفورد، بينما يحل فريق توتنهام على فريق فريق مارين.

جدير بالذكر أن مباريات دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي، سوف تقام أحد يومى 9 و 10 من شهر يناير المقبل. وكان فريق أرسنال قد توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، في الموسم الماضى، على حساب فريق تشيلسي، بالفوز عليه بنتيجة 2 – 1، في المباراة النهائية.