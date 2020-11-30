بفقرات غنائية واستعراضية .. شاهد الشباب الأفارقة يحتفلون بتخرجهم.. صور

شهد مسرح الشباب والرياضة اليوم حفل تكريم الخريجين الآفارقة 2020 بحضور مجموعة كبيرة من ممثلي السفارات الأفريقية بالقاهرة من بينها ممثل سفارة تشاد والكاميرون وبنين وغيرها من البعثات الدبلوماسية.

من جانبه قال محمد نصر الدين رئيس الجمعية الأفريقية فى كلمته خلال حفلة تكريم الخريجين للاتحاد الأفريقي العام، إن الدول الأفريقية عانت من الاستعمار الأوروبي إلا أن حركات النضال والتحرر استطاعت أن تنهى فترة الاستعمار .

وشهد الاحتفال فقرات غنائية واستعراضية من مختلف البلدان الأفريقية قام بأدائها مجموعة من شباب الخريجين فى جو يسوده الود والحب بين الطلاب والمدعوين.

وحرص الخريجين الآفارقة والحاضرين على ارتداء الكمامات واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والذي ينتشر فى أفريقيا والعالم كله.

ويهدف منتدي الطلاب الأفارقة من خريجي الجامعات والمعاهد المصرية الذي تقيمه وزارة الشباب والرياضة سنويًا إلي توطيد العلاقة بين وزارة الشباب والرياضة وخريجي الجامعات والمعاهد المصرية من الطلاب الأفارقة، لفتح أفق الحوار والتي يعبرون فيه عن آراءهم وطموحاتهم، وتشجيع الشباب علي المشاركة الإيجابية في تنمية وخدمة المجتمع، واستنباط المشروعات والبرامج التي يرغب الطلاب في إدراجها ضمن خطط الوزارة، بالإضافة إلى دمج شباب الجامعات المصرية مع الشباب الأفارقة الدارسين بالجامعات المصرية.

وتضع وزارة الشباب والرياضة ضمن أولوياتها دعم الانشطة الهادفة لتعزيز وتنمية العلاقات المصرية الافريقية ، وتوجيه جزء هام وأصيل من انشطة وبرامج الوزارة في مجال التدريب والتأهيل والتنمية والرحلات التثقيفية والتنمية الرياضية والسياسية وغيرها من البرامج لشباب القارة الافريقية لتنميتهم من كافة الجوانب، وبحث كافة المقترحات التى تستهدف دمج الشباب الأفريقى.