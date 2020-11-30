مع بدء العد التنازلي للافتتاح .. شاهد : أحدث أعمال التطوير في ميدان التحرير | صور

وتم وضع عناصر إضاءة للعقارات المُطلة على الميدان، لتبدو بشكل متناغم مع إضاءة المُتحف المصري، وكذلك مُجمع التحرير، وأشارت مصادر الى انه سيتم عمل ممر لموكب المومياوات الملكية ، كما سيكون وجهة مجمع التحرير كشاشة عرض بالليزر للنقوش الفرعونية .

جدير بالذكر انه تم توفير أعداد مناسبة من الجلسات والكراسي في جميع أنحاء الميـدان بما يتناسب مع حجم الحركـة به ومناطق التواجـد، إلى جانب إنشاء منحدرات على الأرصفة لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تمت إعـادة رصف ممرات المشاة والأرصفة بالخرسانة الممشطة، والتي تتناسب مع حجم الحركة الكثيفة بالميدان، فضلًا عن تخصيص مساحات سيتم استخدامها كمناطق لانتظـار الدراجـات ضمن المشروع التجريبي لاستخدام الدراجـات بوسط القاهـرة .

قال الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق ، إن ميدان التحرير أصبح له خصوصية، مؤكدا ان وجود المسلة في ميدان التحرير هو رمز من الرموز المصرية وهي التي تبين تاريخ مصر لأكثر من 5000 عام وبالتالي فميدان التحرير اصبح رمزا لعظمة مصر الفرعونية وعظمة العصر الحديث . وأضاف حواس خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناة دى ام سى ، أن تنظيم ميدان التحرير تم عمله علي مستوي عال جدا وتم نقل 4 كباش الي ميدان التحرير لتكون رمزا آخر من رموز مصر الفرعونية. لافتا الى ان ميدان التحرير يحكي تاريخ مصر كله. وأوضح حواس ، أنه خلال الفترة القادمة سنشاهد موكبا كبيرا لملوك مصر سيخرجون من ميدان التحرير الساعة السادسة مساء وسيمرون بشوارع القاهرة حتي يصلوا الي متحف الحضارة وسيكون الرئيس السيسي في استقبال المومياوات الملكية . وشارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار فى حفل تكريم جامعة تشارلز التشيكية للدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، والذي أقيم فى المتحف المصري بالتحرير. وحضر الحفل أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، وعدد من الشخصيات العامة والفنانين والكتاب، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية. ومن جانبه، استهل الدكتور خالد العناني كلمته بتقديم الشكر للدكتور زاهي حواس على ما قدمه خلال مسيرته المهنية فى الآثار وللآثار، حيث استطاع أن يطوف بالآثار المصرية جميع دول العالم لتكون خير سفير لمصر وللسياحة والآثار المصرية. وأشار الوزير إلى أنه شرف بكتابة أول صفحتين في الثلاثة كتب التى قدمتها جامعة تشارلز عن الدكتور زاهى حواس، مشيرا إلى أن الدكتور زاهي حواس أثر في كافة الأثريين الذين يعتبرونه الأب الروحي لهم. ومن جانبه، قدم سفير جمهورية التشيك فى القاهرة، خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد مجاهد نائب مدير البعثة التشيكية بأبو صير، اعتذاره عن عدم حضوره اليوم هذا الحفل المقام علي شرف الدكتور زاهي حواس لتواجده في مهمة عمل بالتشيك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مع بدء العد التنازلي للافتتاح .. شاهد : أحدث أعمال التطوير في ميدان التحرير | صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.