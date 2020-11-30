نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ القاهرة يعلن المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية والبازرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مواعيد ممارسة المحال التجارية والمقاهي والورش لنشاطها والتي سيتم تنفيذها بدء من غد.

وقد صرح المحافظ انه بموجب هذه الإجراءات، ستبدأ المحال التجارية والمراكز التجارية نشاطها صيفا الساعه 7 صباحا وينتهي النشاط ويتم الغلق في تمام الساعة 11مساء ، وفيما يتعلق بفصل الشتاء ستكون من الساعه 7 صباحا حتى 10 مساء.

وأضاف المحافظ انه فيما يتعلق بالبازرات والمطاعم سيكون العمل صيفا بداية من الساعه 5صباحا وحتى 1صباحا صيفا بينما تكون فترة العمل شتاء من 5صباحا وحتى 12مساء.

وفيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكانية فقد أشار المحافظ ان مواعيد عملها ستمتد من 8صباحا حتى 7مساء صيفا ومن 8 صباحا حتى 6مساء شتاء.

كما نوه المحافظ ان يومي الخميس والجمعه سيشهدا فتح المحال التجارية والمراكز التجارية من 7صباحا وحتى 12مساء صيفا ، بينما ستعمل شتاء من 7 صباحا حتى 11مساء ، وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات ستعمل يومي الخميس والجمعه من 5 صباحا حتى 1صباحا صيفا وشتاء.