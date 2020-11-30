النائب محمد سلطان يهنئ الكابتن محمود سلطان لفوز فريقه ببطولة

هنأ النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم و6 أكتوبر، الكابتن محمود سلطان لفوز فريقه نادي الزمالك قطاع الناشئين.

وكان الكابتن محمود سلطان المدرب المساعد للفريق قد وجه الشكر للقائمين على هذه البطولة ورئيس قطاع الناشئين ومجلس إدارة نادي الزمالك وللكابتن إيهاب رفاعي المدير الفني للفريق لدعمهم المستمر للفريق مما أدى إلى فوزهم بجميع المباريات التي خوضها وعلي الأداء المتميز من اللاعبين فرغم صغر أعمارهم إلا أنهم كانوا علي قدر المسؤولية والتمثيل المشرف.

ومن المقرر أن ينظم أعضاء نادى حدائق الأهرام حفلًا للنائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وأكتوبر، لمناقشة نادى حدائق الأهرام الذى مثل جزء خاص فى حياته خلال عضوية مجلس الإدارة منذ عشر سنوات مضت، وذلك لمناقشة إعادة حدائق الأهرام كسابق عهدها.

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وقال سلطان، إنه تولى رئاسة مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام خلال الخمس سنوات الماضية وحاول ومعه مجلس إدارة الجمعية إعادة تأهيل وضبط الشوارع ومحاربة العشوائية والتى لم يكن لمجلس إدارة الجمعية صاحب سلطة الولاية عليها بمفرده وتم مخاطبة عدة جهات مختلفة حتى تقوم كل جهة بعملها فى نطاق اختصاصاتها طبقا لما يحدده القانون.