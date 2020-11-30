النائب أيمن أبو العلا يوضح الزيادات المقترحة على مصروفات المدارس ورخص السيارات لصندوق الطوارىء الطبية

قال الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب إنه تم الانتهاء أمس بتعديلات على مشروع قانون مقدم من الحكومة لمواجهة تمويل الحالات الصحية الطارئة.

وأضاف أبو العلا خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا الصندوق في منتهى الأهمية ولن يكون هناك فرض أعباء على المواطن لتمويل الصندوق بل سيكون في مصلحته والحكومة اقترحت الزيادة على المبيدات الحشرية ومستحضرات التجميل المستوردة.

وأوضح أن بعض النواب اقترحوا فرض قرش على مكالمة المحمول لتمويل قوائم الانتظار على عمليات القلب والبعض اقترح طابع بعشرة جنيهات على تراخيص السيارات و100 جنيه على مصروفات المدارس لصالح صندوق الطوارئ الطبية.

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وتابع أن المدرسة هي المنوطة بدفع الرسم الجديد وليس الطالب وستحصل من المدارس بإجمالي الطلبة كما أن فرض 2% رسوم على مستضرات التجميل المستوردة لن تؤثر على المواطن وكذلك 10 جنيهات على رخصة السيارة فالدولة تكبدت 100 مليار جنيه في جائحة كورونا .