وكيل صحة النواب: إصابات كورونا أكثر من المعلنة.. والكمامة كلمة السر لمواجهة الفيروس

توقع الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، زيادة إصابات كورونا في مصر خلال الفترة المقبلة، مع بدء فضل الشتاء، مؤكدا أن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات كلمة السر لمواجهة الفيروس.

وناشد أبو العلا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية تجاه الأشخاص غير الملتزمين بارتداء الكمامة، مشيرا إلى أن الدولة جاهزة للتعامل مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، معلقا «لم نشعر بأي أزمة».

وأعرب عن تفاؤله بحل أزمة فيروس كورونا بعد انتهاء فصل الشتاء المقبل، موجها التحية لوزارة الصحة ومستشار الرئيس على مستقبل لقاحات فيروس كورونا.

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وأوضح أن مصر مشتركة في منظمة تابعة للصحة العالمية للحصول على حصة من اللقاح الذي تثبت فعاليته، متابعا «إصابات كورونا أعلى من الأرقام المعلنة، كون ليس كل الحالات تجري تحليل بي سي آر، فضلا عن وجود إصابات بالعزل المنزل لا تُسجل، وهو ما يحدث بمختلف دول العالم».