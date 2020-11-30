لو محتاج شقة.. بنك مصر يقدم التمويل العقاري بشروط مبسطة

قدم بنك مصر التمويل العقاري بشروط مبسطة حيث يواصل الكثير من المواطنين حصولهم على قروض لشراء شقة سكنية للتخلص من مشكلات الإيجار، ويقدم بنك مصر لعملائه برنامج التمويل العقاري من أصحاب المهن الحرة بضمان تحويل المرتب أو القسط للبنك، وينشر تحيا مصر شروط وتفاصيل الحصول عليه

شروط الحصول على قرض السكنى من بنك مصر

• الدخل لا يقل عن 3000 جنيه.

• لا يتعدى القسط الشهري 40% من المرتب.

• الحد الأقصى 65 عاما عند استحقاق القرض.

• عائد تناقصي يتراوح بين 16.5% و17.5% سنويا.

• نسبة تمويل تصل إلى 75% من قيمة الوحدة السكنية .

• مدة القرض تصل إلى 15 سنة.

• وثيقة تأمين على الحياة والعجز الكلي يتحملها البنك.

الأوراق الخاصة بالوحدة السكنية:



1- في حالة أن الوحدة مسجلة.

سند ملكية مسجل خالٍ من الحقوق العينية للغير.

رخصة البناء أو تصريح البناء.

شهادة من الضرائب العقارية تفيد تكليف العقار باسم المالك، وأن الضرائب العقارية على الوحدة السكنية مسددة بالكامل.

شهادة تصرفات عقارية لمدة 15سنة.

2- في حالة أن الوحدة قابلة للتسجيل.

عقد ملكية الأرض مسجلة بالشهر العقاري خال من الحقوق العينية للغير أو قرار التخصيص + محضر استلام الأرض.

صورة من رخصة المباني.

شهادة من الضرائب العقارية تفيد تكليف العقار باسم المالك، وأن الضرائب العقارية مسددة بالكامل.

شهادة تصرفات عقارية عن العقار لمدة 15 سنة.

موافقة جهاز المدينة أو الجهة البائعة على نقل الملكية إلى المستفيد ورهن الوحدة لصالح البنك (حال الشراء من جهات حكومية).

الرسومات الهندسية للوحدة السكنية.

شهادة من الحي تفيد بعدم وجود أي مخالفات على الوحدة.

3- في حال أن الوحدة السكنية غير مسجلة:

عقد الوحدة السكنية.

صورة طبق الأصل من رخصة البناء.

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الأوراق المطلوبة

• طلب الحصول على القرض.

• إيصال مرافق حديث على عنوان إقامة العميل (كهرباء – غاز – مياه – تليفون) لم يمضِ عليه أكثر من ثلاثة شهور.

• صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

• كشف حساب بنكي وفقا للسياسة الائتمانية.

• شهادة من الضرائب تبين دخل العميل الذي اتخذه أساسا لمعاملته الضريبية لآخر ثلاث سنوات.

• في حالة المهن الحرةصورة من البطاقة الضريبية وصورة من ترخيص مزاولة المهنة.

