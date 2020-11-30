إنهاء خدمة إمام وخطيب بأوقاف بورسعيد

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الأوقاف، فى بيان، اليوم الإثنين، أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، مشددة على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد.

وتابعت: "يعمم منشور بذلك، بمعرفة مديرية أوقاف بورسعيد، على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها، كل فيما يخصه، تأكيدًا على ذلك".