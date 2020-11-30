لميس الحديدى: الدستور لا يلزم الرئيس بتغيير الحكومة عقب انتخابات البرلمان

جدة - نرمين السيد - وأضافت الحديدى، خلال برنامجها "كلمة أخيرة" عبر قناة "ON"، مساء الإثنين، أن هناك مصادر نفت ذلك، متابعة: "أى حد فاهم سياسة وبيقرأ شوية فى القانون والدستور يدرك أنه لا يوجد نص دستورى يلزم رئيس الجمهورية بتغيير وزارى أو تغيير حكومى عقب انتخابات البرلمان، وده ببساطة لأن نظامنا ليس نظامًا نيابيًا بل هو نظام رئاسى فى المقام الأول فالبرلمان يعتمد على أغلبية والتى بدورها تتولى تشكيل الحكومة، والمادة 146 من الدستور تقضى أن تحصل الحكومة على ثقة البرلمان، وهذا معناه أنه لا يوجد نص دستورى ولا قانونى يمنع ذلك".

تابعت: "أنا هنا لا أستند على نفى مصادر مسؤولة لكن على نصوص الدستور والقانون وفقًا لمادة 146 والتى تقضى ببساطة أن كل ما على الحكومة أن تحصل على ثقة البرلمان، لكن رئيس الجمهورية من حقه تغيرها فى أى وقت وليس مرتبط بالانتخابات البرلمانية".

واستطردت قائلة: "فى النهاية الحكومة الحالية قد تستمر بعد حصولها على ثقة البرلمان الجديد مطلع العام الجديد أو لا تأخذها، ومن الممكن أن يرى رئيس الجمهورية ضرورة تغيير الحكومة فى أى وقت والأمر ليس مرتبطا بانتخابات البرلمان وفقًا للدستور".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدى، ويتم بثه من السبت إلى الثلاثاء فى تمام التاسعة على شاشة "ON".