مطران إيبارشية طيبة يهنئ محافظ الأقصر بإنجاز مشروعات ضخمة بالمحافظة

جدة - نرمين السيد - زار الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك فى ضوء العلاقات الطيبة التى تجمعهما، وللتهنئة بانتهاء وإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب.





ودار الحوار بين الأنبا عمانوئيل ومحافظ الأقصر، حول أصالة وترابط نسيج الشعب المصرى وتقاليده العريقة.

وهنأ مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، محافظ الأقصر، على ما تم إنجازه من مشروعات ضخمة ومتعددة بالمحافظة، مشيدا بما يجرى إنجازه حاليا لخير أبناء المحافظة وكل الوافدين على عاصمة السياحة العالمية.

حضر اللقاء الدكتور محمد عبدالقادر حجازى نائب محافظ الأقصر، والأب ماركو ناجى، وكيل عام المطرانية.