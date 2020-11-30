صور.. الأوقاف تهدى إعلام القاهرة 66 مجموعة من سلسلة رؤية

جدة - نرمين السيد - تسلمت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم الإثنين، 66 مجموعة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، إهداءً من وزارة الأوقاف لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، تشتمل كل مجموعة على 20 كتابًا، ليتم توزيعها على أعضاء هيئة التدريس بالكلية.





كما تسلم الدكتور سامى الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، 22 مجموعة من السلسلة، إهداءً من وزارة الأوقاف لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك فى إطار نشر الوعى الدينى والثقافى لدى الشباب والمثقفين. وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان، اليوم الإثنين، إن ذلك جاء فى إطار جهودها لنشر الفكر الوسطى المستنير، وتحصين عقول الشباب ضد الأفكار المضللة، وضمن خطة التعاون المشترك بين وزارات: الأوقاف، والثقافة، والتعليم العالى والبحث العلمى.

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