شكرى يتوجه إلى الرياض لترأس لجنة التشاور السياسى بين مصر والسعودية

يتوجّه وزير الخارجية، سامح شكري، صباح غد إلى عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر والسعودية والتي ستعقد على مستوى وزيري خارجية البلدين في الأول من ديسمبر 2020، علمًا بأنه قد سبق ذلك اجتماعات تنسيقية لكبار المسؤولين بمشاركة مساعدي وزيريّ الخارجية من الجانبين اليوم 30 نوفمبر الجاري.

هذا، وسوف تشهد أعمال اللجنة، حوارًا مُعمقًا بين البلدين الشقيقيّن حول التحديات المتنامية التي تشهدها المنطقة وسبل التعاطي مع التطورات المُتسارعة التي تشهدها الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام من الجانبين، وتأكيدًا على التضامن المتبادل بين مصر والسعودية في مواجهة ما يُهدد أمنهما واستقرارهما والأمن القومي العربي بشكل عام، فضلاً عن مناقشة سبل دفع أوجه التعاون الثنائي لآفاق أرحب خلال الفترة المُقبلة، وبما يعكس توجيهات القيادة السياسية في البلدين في هذا الصدد.