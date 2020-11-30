النائبة هالة كمال في لقاء القومي للمرأة: المجلس نقطة تحول في حركة تقدم المرأة على كافة الأصعدة

قالت النائبة هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ، أمين المرأة بحزب مستقبل وطن، إن قضايا المرأة المطروحة على مختلف الأصعدة والعمل على حلها لتكون لها دور فعال ونشط على اختلاف مستويات الحياة الفكرية والاقتصادية في قضايا مجتمعها ودور فعال في سوق العمل والتنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن الاهتمام بالمرأة المهمشة وتوفير سبل حياة سليمة لها بدءًا من التعليم والصحة وحتى المسكن النظيف وتأمين حياة مستقرة لها اجتماعيا وماديا.

وأكدت النائبة هالة كمال في تصريحات لـ تحيا مصر، على هامش لقاء نائبات مجلس الشيوخ بالمجلس القومي للمرأة أنه منذ إنشائه ساهم بشكل أساسي على تفعيل دور المرأة وتمكينها وكان نقطة تحول مهمة في حركة تقدم المرأة على كافة الأصعدة وأيضا دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة لقضايا المرأة وتبني وتعزيز دورها في المجتمع.

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ولفتت أنه جاء تأكيدا لإيمانه بأهمية مشاركة المرأة في بناء الفرد والوطن وأيضا إيمانه بقدرتها وإصرارها على تحقيق أهداف التنمية التي تسعى لتحقيقها الدولة المصرية.