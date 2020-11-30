هشام الحلبي: مصر تعتمد على المسار التفاوضي لحل أزمة سد النهضة

قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن القوات المسلحة لديها استراتيجية لمواجهة أي متغيرات تحدث في الإقليم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «بعض الدول لديها مصالح في أفريقيا قد تتعارض مع مصلحة مصر»، لافتا إلى أن مصر تمتلك كافة الحقوق لحماية أمنها المائي المدعوم بالمواثيق والقوانين الدولية.

وحول مفاوضات سد النهضة قال «التوجه المصري واضح ويعتمد على المفاوضات لحل الأزمة»، مؤكدا أن مصر حريصة دائما على تنمية علاقتها مع دول حوض النيل.

وأعرب عن تفاؤله بحل أزمة سد النهضة داخل الإطار التفاوضي، مشيرا إلى أن بعض الدول تستغل احتياجات دول أفريقية لتحقيق مصالحها.

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وأكد أن مصر لديها مشروعات وتعاون تنموي مشترك مع إثيوبيا، مشيرا إلى أن مصر تلعب دورا كبيرا في القارة الأفريقية، وتعد نموذجا للدولة القوية التي ترفض التدخل في سيادتها.