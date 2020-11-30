رئيس البنك الأهلي المصري: التحول الرقمي مسار إجباري.. وخريطة الاستثما هتتغير

قال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، أن التحول الرقمي أصبح مسارًا اجباريًا تحتمه الظروف الحالية، مشيرًا إلى اعتماد البنك الأهلي المصري والبنوك المحلية والأجنبية على المنصات الإلكترونية في ظل أجواء فيروس كورونا لتقديم خدماتها الرقمية.

وأفاد رئيس البنك الأهلي المصري بادر لتفعيل العديد من الاجراءات والضوابط في هذا الإطار لدعم الشمول المالي والتوافق مع المشروع الرقمي، مشيرا إلى البنك المركزي يستهدف إصدار 20 مليون بطاقة ميزة بواقع (5 مليون بطاقة للمرتبات الحكومية، 6.5 مليون بطاقة للمعاشات، 5 مليون لذوي الهمم، و3.5 تكافل وكرامة)

وتوقع عكاشة تغيير خريطة الاستثمار بسبب الأزمة، مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات يمتلك فرص واعدة في المستقبل القريب، ما يتطلب مزيد من الاستثمارات في البنية التكنولوجية والأمن السيبراني.

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أوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ومبادرات البنك المركزي المصري الـ17 وبرامج الحماية الاجتماعية، لعبوت دورا هاما في استمرارية الأنشطة التجارية والصناعية ومشروعات البنية القومية الكبرى للحفاظ على قوام الاقتصاد المصري، وتوفير الاحتياجات والسلع الأساسية والاستراتيجية، خلال أزمة فيروس كورونا.

وأشار رئيس البنك الأهلي المصري إلى أن القطاع المصرفي حمل دورا حيويا وكبيرا لتفعيل مبادرات البنك المركزي، والتي جاءت لتقليص فرص التداعيات السلبية، موضحًا إلى أن البنوك المصرية كانت في صف واحد لتفعيل المبادرات والحفاظ على الاقتصاد لتشجيع الصناعة والزراعة والقطاع الخدمي وتوفير السيولة.

