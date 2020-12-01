آخر كلام.. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة المقبلة إلكترونية

جدة - نرمين السيد - وكتب شوقى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء الإثنين: "امتحانات الثانوية العامة القادمة ستكون إلكترونية لكل الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل بإذن الله". يذكر أن وزير التعليم أكد فى وقت سابق أن امتحان الثانوية العامة سيكون إلكترونيا وبه أكثر من فرصة وذلك لأول مرة، مضيفًا: "يشبه النظام الأمريكانى، ممكن الطالب يمتحن أكثر من مرة وينتقى الرقم الأعلى فى كل مادة".

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