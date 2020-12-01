وزير الخارجية يغادر غدا للرياض لترؤس لجنة التشاور السياسى بين مصر والسعودية

جدة - نرمين السيد - يتوجه سامح شكرى وزير الخارجية، صباح غد الثلاثاء، إلى عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، لترؤس لجنة التشاور السياسى بين مصر والسعودية والتى ستعقد على مستوى وزيرى خارجية البلدين فى الأول من ديسمبر 2020، وسبق ذلك اجتماعات تنسيقية لكبار المسؤولين بمشاركة مساعدى وزيرى الخارجية من الجانبين اليوم.





وبحسب بيان لوزارة الخارجية، مساء الإثنين، من المقرر أن تشهد أعمال اللجنة حوارًا مُعمقًا بين البلدين الشقيقين حول التحديات المتنامية التى تشهدها المنطقة، وسبل التعاطى مع التطورات المُتسارعة التى تشهدها الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام من الجانبين، والتأكيد على التضامن المتبادل بين مصر والسعودية فى مواجهة ما يُهدد أمنهما واستقرارهما والأمن القومى العربى بشكل عام. كما سيتم مناقشة سبل دفع أوجه التعاون الثنائى لآفاق أرحب خلال الفترة المُقبلة، وبما يعكس توجيهات القيادة السياسية فى البلدين فى هذا الصدد.

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