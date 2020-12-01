مايا مرسى : نفخر بوجود المرأة بقلب مجلس الشيوخ وشغلها منصب الوكيل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه المجلس مع نائبات مجلس الشيوخ، بحضور فيبى فوزى وكيلة مجلس الشيوخ، وعدد من نائبات مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس القومى للمرأة.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، فى كلمتها، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمضاعفته نسبة المرأة فى التعيينات بمجلس الشيوخ من 10 % إلى 20%، معربة عن سعادتها بعدد المقاعد التى حصلت عليها المرأة بالمجلس، وبتنوع تخصصاتهن وخبراتهن مما يساهم فى صقل تجربتهن داخل المجلس.

وهنأت الدكتورة مايا مرسى، النائبات لوصولهن لهذا المنصب الرفيع بمجلس الشيوخ، معربة عن سعادتها بوجودهن فى قلب المجلس اليوم احتفاء بوجودهن بمجلس الشيوخ.

وأكدت رئيسة المجلس فخرها وسعادتها بوجود أم الشهيد بالتعيينات داخل مجلس الشيوخ، قائلة "إنه تمثيل وتكريم لكل أم فقدت ابنها الشهيد".

وأشارت إلى استمرار اللقاءات مع نائبات مجلس الشيوخ، قائلة "مصر كلها تنظر إليكن بكل فخر".

من جانبها أعربت فيبى فوزى وكيلة مجلس الشيوخ عن سعادتها لوجودها بالمجلس القومى للمرأة الذى تعتبره "بيتها" لأنها شغلت منصب عضوة فرع المجلس بمحافظة الإسماعيلية منذ إنشاء المجلس عام 2000 حتى وصلت إلى منصب مقررة مناوبة لفرع المجلس بالإسماعيلية.

وقالت إن المجلس هو المؤسسة الوطنية المعنية بهموم وقضايا المرأة المصرية، وأنها تعتبر عملها بالمجلس هو علامة مضيئة فى تاريخها المهنى.

وأشادت فيبى فوزى بالجهود العظيمة للدكتورة مايا مرسى خلال رئاستها المجلس خلفا لقامات وطنية غالية عظيمة مثل الراحلة العظيمة الدكتورة فرخندة حسن والسفيرة مرفت تلاوى، مؤكدة أن الدكتورة مايا مرسى قدمت فكرا جديدا وشابا وخبرات كبيرة بهذا المجال.

وأعربت عن فخرها بوجود نائبات مجلس الشيوخ فى هذه المؤسسة المعنية بقضايا المرأة، موجهة التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى مهد الطريق وجعل المناخ ملائما لهذه اللحظة الهامة، والرجل الذى وثق فى إمكانات المرأة وهى طفرة جديدة فى المجتمع.

وشددت على أن المجلس القومى للمرأة ومجلس الشيوخ فى شراكة دائمه لإعلاء مصلحة المرأة المصرية.

وقال المستشار سناء خليل عضو المجلس "لا أجد كلمات للتعبير عن تواجدى ضمن هذه الكوكبة من نائبات مجلس الشيوخ الجدد"، موجها التحية لفيبى فوزى كأول من شغل منصب الوكالة بمجلس الشيوخ، مؤكدا أن هذا المنصب لم يأت لها من فراغ ولكن جاء نتيجة مجهود كبير جعلها تستحق شغل هذا المنصب.

وأكدت القاضية أمل عمار عضوة عمار ومساعد وزير العدل لحقوق الإنسان أنه يوما بعد يوم تفرض المرأة المصرية وجودها على الساحة السياسية لتثبت دورها الفاعل فى تغيير المجتمع سواء فى موقعها بمواقع صنع القرار بمؤسسات الدولة التشريعية أو باختيارها لمن يمثلها بالانتخابات، قائلة "تمثيلكن للمرأة بمجلس الشيوخ.. هذا المجلس العريق الذى لعب دور كبير فى الحياة السياسية لما يقرب من 196 عاما وكان له عظيم الأثر فى مراجعة القوانين قبل الانتهاء بها أمام مجلس النواب مما يضمن خروجها بأقل نسب للتصحيح والتعديل هو ما يعد فى حد ذاته أحد مكتسباتنا جميعا".