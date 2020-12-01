لجنة مكافحة كورونا: أعراض الفيروس لم تتغير فى مصر منذ ظهوره

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن هنا إجراءات كثيرة من الدولة على رأسها التوعية، وهناك مواطنين أصابهم الملل بسبب الإجراءات الوقائية المشددة، موضحاً أن طوق النجاة فى الإجراءات الاحترازية والأمل أصبح قريبا بظهور لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وأضاف حسنى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن المؤكد حتى ظهور اللقاح، والذى لن يأخذه جميع المرضى ولكن الفئات الأولى بالرعاية، إنه يجب الحذر الشديد واتخاذ الإجراءات الاحترازية الرعاية الطبية المبكرة والعاجلة عند حدوث أى عرض.

وأكمل رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن التأخر فى الرعاية الصحية يؤدى إلى مشاكل وإذا ظهرت أعراض يجب التوجه فوراً إلى المستشفي، كما أن الفترة المقبلة سيكون هناك لبس بين أعراض الأنفلونزا وكورونا، ويجب على المواطنين عدم التهاون، موضحاً أن أي مستشفى خاص يرفض استقبال مريض سيكون هناك عقاب وإجراءات عاجلة ضدها، وعلى المواطن تقديم شكوى ضدها.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن نفس الأعراض للفيروس ولم تتغير ولكن معدل التعلم عند الطبيب اختلف كثيراً وتعلم من الأخطاء، في الشهور الماضية كان الفيروس بنفس الأعراض، كما أن برتوكولات العلاج أصبحت أكثر دقة ومعدل تعلم الأطباء أصبح عالياً في التعامل مع المصابين، واتصل عمرو أديب بالرقم 105 لتجربة تفعيل الخط التابع لوزارة الصحة والخاص بتلقى الشكاوى والاستفسارات.