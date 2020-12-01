وزير التربية والتعليم: امتحانات الثانوية العامة القادمة ستكون إلكترونية لكل الطلاب

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن أن امتحانات الثانوية العامة القادمة ستكون إلكترونية لكل الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل.

وقرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الرد بشكل غير مباشر على طريقته الخاصة على شائعة قيامه بتقديم استقالته من منصب وزير التربية والتعليم التي تم تداولها خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث كتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة جديدة لمتابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيها: "امتحانات الثانوية العامة القادمة ستكون إلكترونية لكل الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل بإذن الله".

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان تكون امتحانات الثانوية العامة القادمة الكترونية لكافة الطلاب النظاميين وطلاب الخدمات وكذلك طلاب المنازل".

وأكد وزير التربية والتعليم أنه سوف تقدم الوزارة الحلول التقنية لتيسير امتحان طلاب المنازل الكترونيا وسوف توفر لهم قاعات الامتحانات المعدة تقنيا واجهزة تابلت اثناء الامتحانات وذلك توخيا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع.

وقال وزير التربية والتعليم: "أما طلاب الاعادة والطلاب في المستشفيات والسجون فهذا أمر تتم مناقشته حاليا وسوف نعلن القرار النهائي بشأنه قبل نهاية العام بإذن الله".

وعلى جانب آخر، التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام الوزارة، "منجستاب هايلي"، ممثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، لمناقشة أوجه التعاون بين الوزارة وبرنامج الغذاء العالمي.

ورحب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالحضور، مشيدًا بتعاون برنامج الأغذية العالمي مع وزارة التربية والتعليم في العديد من المجالات والتي منها المدارس المجتمعية، فضلًا عن برنامج التغذية المدرسية والذي يغطي حاليًا أكثر من 12 مليون طالب/طالبة.

وأضاف شوقي، إن التعاون مستمر في عملية تعزيز التعليم داخل المدارس حيث تم إنتاج مناهج تعليمية متخصصة عن موضوعات خاصة بالتغذية والتعلم الإيجابي وكذلك مكافحة عمالة الأطفال، فضلًا عن إنشاء تطبيق إدارة الفصل والتغذية المدرسية وتم الانتهاء من إصدار النسخة التجريبية للتطبيق.

وخلال العام الماضي، قامت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بتحويل المدارس المجتمعية إلى مدارس ذكية تعمل كمنصة لنشر المعلومات من خلال تزويدها بالاتصال بالإنترنت وتوفير أجهزة التابلت وغيرها من المعدات حتى يحصل الأطفال وأسرهم على تجربة تعليمية مبتكرة إلى جانب إنشاء منصة لتبادل المعرفة، حيث تم إنشاء 70 مدرسة ذكية بالمحافظات مع وضع خطة لتوسيع نطاق انتشارها لتصل إلى 1400 مدرسة ذكية مع نهاية عام 2021.

ومن جانبه، قال "منجستاب هايلي"، ممثل برنامج ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، إننا فخورون بكوننا شريكًا قويًا للحكومة المصرية في تنفيذ البرامج التي تتماشى مع رؤية مصر لعام 2030، ونتيجة لهذا التعاون الوثيق، أصبحنا قادرين على توسيع نطاق نماذج التنمية المتكاملة الناجحة لمساعدة المزيد من المجتمعات الأكثر احتياجًا، ولا سيما في مثل هذه الأوقات العصيبة جراء أزمة فيروس كورونا المسجد.

حضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، واللواء أكرم النشار مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والأستاذة إنجي مشهور مساعد الوزير للشئون التنفيذية والمتابعة والتربية الخاصة، والدكتورة نيرمين النعماني، مستشار الوزير للعلاقات الدولية، ومن برنامج الأغذية العالمي، ألاء الزهيري مسئول العلاقات الحكومية، ومحمد بدران مسؤول برامج، وأماني ممدوح مساعد علاقات مع الحكومة.