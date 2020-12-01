موجز السوشيال: شعار الأهلي الجديد يبهر الجمهور .. ولاعبو الزمالك يودعون مرتضى منصور وأمير

وحازت الصورة على إعجاب كبير من جمهور النادى الاهلى.. وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :

- أعظم نادي في الكون..عقبال النجمة العاشرة .

- ان شاء الله السنة الجاية مع الأبطال تتغير الصورة بالعاشرة .

- بالتوفيق للقلعة الحمراء وان شاء الله السنة الجاية تكون النجمة العاشرة

- باذن الله احنا نحاوط الشعار كله نجوم

- العاشرة يا أهلي... إن شاء الله تعالى

وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصري للبطولة.

الضربة القاضية.. أحمد التهامى يهنئ أفشة على بطول دورى أبطال أفريقيا | شاهد

ونشر أحمد التهامى عدة صور له مع أفشة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

برسائل مؤثرة.. لاعبو الزمالك يودعون مرتضى منصور وامير بعد رحيلهما

حرص عدد كبير من لاعبى نادى الزمالك على وداع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك سابقا وأمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على الكرة بنادي الزمالك بعد رحيله عن الفريق الأول مساء الأحد.

ونشر عدد من لاعبي الفريق صورا لـ مرتضى منصور وأمير مرتضى من خلال صفحاتهم الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر طارق حامد نجم نادى الزمالك صورة لـ أمير من خلال خاصية استورى على إنستجرام وكتب: " شكرا على كل حاجة عملتها… شكرا أمير مرتضى".

ونشر أحمد سيد زيزو صورا لـ مرتضى منصور وامير مرتضى وعلق عليها قائلا: "سوف نفتقدك.. شكرا على كل حاجة".

ونشر يوسف اوباما صورة له مع أمير مرتضى وعلق: " شكرا يازملكاوى عملت اللى عليك " .

ونشر محمود حمدى صورة لمرتضى منصور وأمير نجله ووضع عليها ايموشن " قلوب " .

وحرص أيضا بن شرقى على توديعهم ونشر صورا لأمير مرتضى ومرتضى منصور وكتب عليها: "شكرا لكم على كل شئ".

ونشر أحمد عيد صورة لـ أمير مرتضى وعلق عليها قائلا: " شكرا على كل حاجة حلوة عملتها معايا بجد هتوحشنى اووى والله".

ونشر إسلام جابر صورة لمرتضى منصور وامير من خلال خاصية استورى وكتب عليها: " شكرا على كل حاجة ". وودع أيضا محمد عواد لاعب الزمالك ، امير مرتضى ونشر صورة له وكتب عليها: " شكرا على كل حاجة عملتها للنادى". ونشر مصطفى محمد صورة لمرتضى منصور بصحبة نجلة امير وكتب عليها: " هنفتقدك والله ياحبيب قلبى " .

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