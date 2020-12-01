موجز السوشيال: شعار الأهلي الجديد يبهر الجمهور .. ولاعبو الزمالك يودعون مرتضى منصور وأمير

وحازت الصورة على إعجاب كبير من جمهور النادى الاهلى.. وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :
- أعظم نادي في الكون..عقبال النجمة العاشرة .
- ان شاء الله السنة الجاية مع الأبطال تتغير الصورة بالعاشرة .
- بالتوفيق للقلعة الحمراء وان شاء الله السنة الجاية تكون النجمة العاشرة
- باذن الله احنا نحاوط الشعار كله نجوم
- العاشرة يا أهلي... إن شاء الله تعالى
وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصري للبطولة.
الضربة القاضية.. أحمد التهامى يهنئ أفشة على بطول دورى أبطال أفريقيا | شاهد
وعلق على الصور قائلا "مبرووووووك يا أخويا .. مووووووو أفشة ... لضربه القاضية".
برسائل مؤثرة.. لاعبو الزمالك يودعون مرتضى منصور وامير بعد رحيلهما
ونشر عدد من لاعبي الفريق صورا لـ مرتضى منصور وأمير مرتضى من خلال صفحاتهم الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشر طارق حامد نجم نادى الزمالك صورة لـ أمير من خلال خاصية استورى على إنستجرام وكتب: " شكرا على كل حاجة عملتها… شكرا أمير مرتضى".
ونشر أحمد سيد زيزو صورا لـ مرتضى منصور وامير مرتضى وعلق عليها قائلا: "سوف نفتقدك.. شكرا على كل حاجة".
ونشر يوسف اوباما صورة له مع أمير مرتضى وعلق: " شكرا يازملكاوى عملت اللى عليك " .
ونشر محمود حمدى صورة لمرتضى منصور وأمير نجله ووضع عليها ايموشن " قلوب " .
وحرص أيضا بن شرقى على توديعهم ونشر صورا لأمير مرتضى ومرتضى منصور وكتب عليها: "شكرا لكم على كل شئ".
ونشر أحمد عيد صورة لـ أمير مرتضى وعلق عليها قائلا: " شكرا على كل حاجة حلوة عملتها معايا بجد هتوحشنى اووى والله".
وودع أيضا محمد عواد لاعب الزمالك ، امير مرتضى ونشر صورة له وكتب عليها: " شكرا على كل حاجة عملتها للنادى".
ونشر مصطفى محمد صورة لمرتضى منصور بصحبة نجلة امير وكتب عليها: " هنفتقدك والله ياحبيب قلبى " .
بالنقاب.. والدة مطرب المهرجانات عمر كمال تخطف قلوب متابعيه | شاهد
وعلق عمر كمال قائلا: "كل سنة وأنتى يا أمي يا أغلى حاجة ف عمري كله ".
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واحتفل عمر كمال، مؤخرا بأغنيته الجديدة "إنتي معلمة"، بعد احتلالها الترند رقم 2 على يوتيوب، ويعد مهرجان "أنتي معلمة" غناء كل من عمر كمال، وحمو بيكا، وتوزيع إسلام ساسو.
وكشف مطرب المهرجانات عمر كمال، تراجعه عن مشاركة الراقصة لورديانا والتي تصدر اسمها مؤخرًا محركات البحث بعد رقصها على إحدى الأغنيات، في أحدث كليباته «أنتِ معلمة» الذي يجمعه بحمو بيكا.
ونشر «كمال» صورة لبوستر الأغنية عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق: «استجابة ليكم هنزل أغنية (إنتى معلمة) من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تانى.
ومن جانب آخر رد عمر كمال على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الموسيقار هاني مهنا حول عدم دعوته لمطربي المهرجانات لحفل زفاف ابنته هنادي على الفنان أحمد خالد صالح، وأنه لم يعرف سبب حضورهم الحفل.
وكتب عمر عبر حسابه على "فيس بوك" "تمت دعوتنا من بنت حضرتك الفنانة هنادي مهنا وتم التأكيد علينا.. وإحنا ناس ذوق ومحترمة ولبينا الدعوة وحبينا نفرحها زى ما أي نجم راح وشارك.. وإحنا أكيد منعرفش لا مكان الفرح ولا ميعاده غير بدعوة منها، وأكيد مش هنروح فرح وهيترحب بينا وهنطلع نغني من غير ما نكون مدعوين على الفرح ده".
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