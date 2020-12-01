“كانت لابسه عبايه” القبض على سلمى الشيمي منذ قليل فتاة «سيشن الأهرامات» والتهم الموجهة إليها

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محمد سياف - ابو ظبي - قامت قوات الأمن منذ قليل بالقبض على سلمى الشيمي عارضة الإعلانات وموديل الإعلانات، والتي اشتهرت خلال الساعات الماضية بفتاة شيسن سقارة، والتي أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي عقب جلسة التصوير بالمنطقة الأثرية في سقارة.

القبض على سلمى الشيمي فتاة «سيشن الأهرامات» منذ قليل

كما تم إلقاء القبض على فتاة سقارة وكذلك المصور ومفتشين اثنين و4 إداريين، وذلك بتهمة التقصير في أداء عملهم، ووفق بعض المصادر بوزارة السياحة فإن أحد الشباب تعرف على الفتاه وقاما سوياً بالإتفاق على تصوير جلسة في منطقة سقارة الأثرية، ووقامت الفتاه بالفعل بالتصوير وكان برفقتها 3 أشخاص على رأسهم مصور فوتوغرافي والذي التقط الصور لها.

ووفق مصادر بوزارة الساحة فإن سلمى الشيمي فتاة سقارة كانت ترتدي عباءة سوداء فوق ملابسها التي ظهرت بها في الصور بالمنطقة الأثرية حتى لا تلفت الأنظار إليها، وقامت بالتصوير ونشر الصور على وسائل التواصل الإجتماعي.

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وقال مدير عام منطقة آثار سقارة صبرى فرج، خلال مداخلة هاتفية، اليوم مع برنامج “مساء دي إم سي”، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، أن الفتاة دخلت المنطقة الأثرية بصحبة شابين آخرين، وقاموا بالتصوير داخل ساحة الهرم المدرج، وكان يجب عليها استخراج تصاريح أولاً من وزارة السياحة وكانت الوزارة توافق أو ترفض، وأضاف أن التهم الموجهة للفتاة هي:

1-مخالفة إدارية للدخول إلى المنطقة الأثرية.

2- المنظر الغير لائق مع الأثر نفسه.