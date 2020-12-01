لعملاء بنك CIB .. طريقة الاشتراك ف خدمة الحساب الإلكتروني

يقدم تحيا مصر طريقة الاشتراك ف خدمة الحساب الإلكتروني لعملاء بنك CIB حيث تجدد قلق المواطنين من الذهاب لفروع بنك CIB مع التحذيرات من فيروس كورونا الموجة الثانية حيث بدء العملاء يتجهون للمعاملات الإلكترونية
طريقة الاشتراك ف خدمة الحساب الإلكتروني من بنك CIB
للاشتراك في خدمة كشف الحساب الإلكتروني اتباع التالي:
- التوجه إلى أقرب فرع من فروع البنك التجاري الدولي مصر.
- طلب استمارة الاشتراك ثم التوقيع عليها.
- كتابة البريد الإلكتروني بطرقة صحيحة حيث يتم استقبال الاشعارات عن طريق هذا البريد.
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والجدير بالذكر أن في حالة رغبة العميل في انهاء الاشتراك فيجب عليه التوجه مرة أخرى لأقرب فرع من أفرع البنك التجاري الدولي والقيام بمتابعة طلب إلغاء الاشتراك في الخدمة، ومن ثم يتلقى العميل كافة الكشوفات الورقية على عنوانه المسجل لدى البنك.
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