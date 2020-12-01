عملاء البنك العربي الأفريقي: "أنتو لو قاصدين تطفشونا مش هتعملوا كده"

اشتكى عملاء البنك العربي الأفريقي من سوء الخدمة المقدمة لهم لاسيما تعاملهم مع موظفي خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي وعدم ردهم على استفساراتهم باستمرار.

وقال أحد عملاء البنك العربي الأفريقي في شكواه "خدمة ورضاء العملاء قبل العروض دائماً.. إنتم لو قاصدين تطفشوا العملاء من عندكم مش هتختاروا stuff زي الموجودين في فرع العباسيه وخصوصاً التيلر وخدمة العملاء، الساعة الأن 9:15ص وخدمة العملاء لسه ما اشتغلوش".

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وأضاف آخر، " مضايق جدًا دي أسوا خدمة عملاء علي الاطلاق الكول سنتر أكثر من ٤ ـيام بدون رد وعايز اشغل الكارت الائتماني".