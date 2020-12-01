تحيا مصر يقدم نشرة أخبار البنوك اليوم الثلاثاء1 -12 -2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال

يستعرض تحيا مصر نشرة أخبار البنوك اليوم الثلاثاء 1- 12-2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال حيث يهتم بمتابعتها رجال الأعمال والمستثمرين لمتابعة نشاطتهم ومايمكن أن يؤثر عليها، فضلًا عن القراء من عشاق الاطلاع على الأخبار الاقتصاية والبنوك والاستفسار عن فوائدها وحسابات الإدخار وشهادات الاستثمار.

آخر أخبا بنك مصر



قدم بنك مصر التمويل العقاري بشروط مبسطة حيث يواصل الكثير من المواطنين حصولهم على قروض لشراء شقة سكنية للتخلص من مشكلات الإيجار، ويقدم بنك مصر لعملائه برنامج التمويل العقاري من أصحاب المهن الحرة بضمان تحويل المرتب أو القسط للبنك، وينشر تحيا مصر شروط وتفاصيل الحصول عليه.



آخر أخبار البنك الأهلي المصري



قال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، أن التحول الرقمي أصبح مسارًا اجباريًا تحتمه الظروف الحالية، مشيرًا إلى اعتماد البنك الأهلي المصري والبنوك المحلية والأجنبية على المنصات الإلكترونية في ظل أجواء فيروس كورونا لتقديم خدماتها الرقمية.

رئيس البنك الأهلي المصري: التحول الرقمي مسار إجباري.. وخريطة الاستثما هتتغير



آخر أخبار بنك CIB

يقدم تحيا مصر طريقة الاشتراك ف خدمة الحساب الإلكتروني لعملاء بنك CIB حيث تجدد قلق المواطنين من الذهاب لفروع بنك CIB مع التحذيرات من فيروس كورونا الموجة الثانية حيث بدء العملاء يتجهون للمعاملات الإلكترونية.