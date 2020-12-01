تحيا مصر يقدم نشرة أخبار الاتصالات اليوم الثلاثاء 1-12 -2020 أورنج / اتصالات مصر / فودافون

يوضح تحيا مصر نشرة أخبار الاتصالات اليوم الثلاثاء 1- 12- 2020 بتغطية شاملة لأبرز الأحداث المتعلقة بعالم الاتصالات والشبكات لاسيما آخر أخبار شركة أورنج Orange وأيضًا آخر أخبار شركة فودافون Vodafone بالإضافة إلى آخر أخبار شركة، والمصرية للاتصالات.

آخر أخبار أورنج

أعلنت أورنج عن تقديم باقة التعليم لدعم طلاب الصف الأول الثانوي، للدراسة على التابلت في إطار نظم التعليم الجديدة، وإيمانًا من أورنج بدورها المجتمعى لتشجيع عملائها.

أورنج تقدم باقة التعليم لدعم طلاب الثانوية.. اعرف التفاصيل



آخر أخبار فودافون

أعلنت فودافون عن موبايل سامسونج A51 بالتقسيط ضمن عروض فودافون في الجمعة البيضاء المعروفة عالميًا بـ "البلاكفريداي" ويقبل فيها الملايين على شراء المنتجات لتداولها بخصومات وعروض شيقة.



آخر أخبار المصرية للاتصالات

أعلنت المصرية للاتصالات WE عن باقة NITRO بخصم 50% لدعم طلاب المدارس في ظل منظومة التعليم الجديدة القائم على المنصات الدراسية الإلكترونية بشكل كبير، لذا توفر لهم المصرية للاتصالات باقات النت بأسعار بسيطة.

لطلاب المدارس.. المصرية للاتصالات WE توفر باقة NITRO بخصم 50%



وباستمرار يتابع تحيا مصر كافة التفاصيل عن عالم الاتصالات وآخر أخبار الشركات والعروض التى توفرها لدعم عملائها.