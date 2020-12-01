انت الان تتابع تفاصيل خبر أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الإثنين تشهد ارتفاعاً جديداً والإجمالي يسجل 115911 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الإثنين 30 نوفمبر، وذلك وسط زيادة ملحوظة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وتخوفات من زيادة الأعداد وتفاقم الأزمة على غرار ما حدث دول أخرى، ولذا شددت الحكومة المصرية على عدم التهاون في تنفيذ الإجراءات الإحترازية، وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك منعاً لحدوث انتكاسات أخرى.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الإثنين 30 نوفمبر

ووفق البيان اليومي لوزارة الصحة فقد تم تسجيل 122 حالة تعافي جديدة، ليرتفع إجمالي الأعداد المتعافية إلى 102718 حالة، وتؤكد الصحة خروج كل هذه الحالات من مستشفيات العزل الصحي عقب تعافيها وتلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية

أما أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم فقد بلغت 370 حالة إصابة جديدة، بزيادة 12 حالة عن الأمس، وبهذا يرتفع مؤشر الإصابات منذ بداية أزمة كورونا وحتى اليوم إلى 115911 حالة.

كما سجلت الصحة اليوم 14 حالة وفاه، ليرتفع مؤشر الوفيات إلى 6650 حالة حتى الآن، وتؤكد الصحة على متابعتها للموقف أول بأول، كما أنها تراقب الموقف بشأن كورونا وجميع الفيروسات والأمراض المعدية، وذلك من خلال فرق الرصد والترقب المنتشرة بجميع المحافظات.

اقرأ أيضاً:

القبض على سلمى الشيمي فتاة «سيشن الأهرامات» منذ قليل والتهم الموجهة إليها

“رسمياً” مواعيد غلق وفتح المحلات والمولات التجارية والكافيهات بداية من اليوم 1 ديسمبر

7 حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين والمعاش والراتب

وكانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أعلنت أن المحافظات الأكثر إصابة بكورونا هي القاهرة يليها الإسكندرية ثم الغربية ثم الأقصر، كما كانت محافظات المنوفية وسوهاج وأسوان متوسطة الإصابات، والمحافظات الأقل إصابة هي الإسماعيلية والسويس والمنيا وجنوب سيناء.