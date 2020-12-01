فيديو.. حسام حسنى : لقاح كورونا سيكون متاحا خلال الربع الأول من 2021

جدة - نرمين السيد - وأضاف الدكتور حسام حسنى خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أن الدولة لن تنساق وراء أى دعاية إعلامية لأى لقاح ولكن الهدف هو اختيار لقاح آمن على حياة المصريين.

وأكد رئيس لجنة مكافحة كورونا، الدكتور حسام حسنى، أن هناك لقاحات فكرتها براقة ولكنها قد تمثل بعض الخطورة على المدى الطويل، مشيرًا إلى أنه خلال الربع الأول من 2021 ستبدأ الفئات الأولى بالرعاية فى تلقى اللقاح المتوفر ضد فيروس كورونا.