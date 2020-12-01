التعليم: حلول تقنية للتيسير على الطلاب أداء امتحان الثانوية إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة قررت أن تكون امتحانات الثانوية العامة المقبلة إلكترونية لجميع الطلاب النظاميين وطلاب الخدمات وكذلك طلاب المنازل.





وأضاف شوقى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء الإثنين، أن الوزارة ستقدم الحلول التقنية لتيسير امتحان طلاب المنازل إلكترونيا، وستوفر لهم قاعات الامتحانات المعدة تقنيا وأجهزة تابلت أثناء الامتحانات، وذلك توخيا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع. وتابع: "أما طلاب الإعادة والطلاب فى المستشفيات والسجون فهذا أمر تتم مناقشته حاليا وسنعلن القرار النهائى بشأنه قبل نهاية العام بإذن الله".

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