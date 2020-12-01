نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختيار أحمد السعيد ممثلا للاتحاد بمجلس إدارة شركة "مفكو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار اتحاد نقابات المهن الطبية، الدكتور أحمد السعيد ممثلا له بمجلس إدارة شركة المهن الطبية البيطرية (مفكو)، وذلك تمهيدا لترشيحه رئيسا لمجلس الإدارة بالشركة، والتي يملك الاتحاد 50% من الأسهم بها.

وبلغ عدد المتقدمين لشغل الوظيفة 130 مرشحا، بواقع 128 طبيبا بيطريا، وطبيبا بشريا، وصيدليا، تم عرض سيرتهم الذاتية على إحدى الشركات المتخصصة والتي قامت بتصفيتهم إلى 14 مرشحا فقط.

وشكل الاتحاد لجنة تضم كل من: الدكتور مصطفى عبد العزيز، الدكتور محمد جبر، الدكتور سمير موسى، الدكتور جاسر المنشاوي، الدكتور مدحت حسني، والتي أجرت على مدار يومي 16 و19 نوفمبر 2020، مقابلات مع الأربعة عشر مرشحا لشغل وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة مفكو.

وتوافقت اللجنة على 3 أطباء بيطريين، تم اختيار الدكتور أحمد السعيد من بينهم، نظرا لترتيبه في المرتبة الأولى لشغل منصب رئيس مجلس إدارة مفكو، وذلك عقب تكلف مجلس الاتحاد للدكتور خالد سليم نقيب أطباء بيطريين مصر، والدكتور حسين عبد الهادي الأمين العام للاتحاد باختيار المرشح النهائي للاتحاد.