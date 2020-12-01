اليوم .. انقطاع الكهرباء عن عدد من المناطق في طنطا

أعلنت هندسة كهرباء دمياط، عن فصل التيار عن عدد من الخطوط في مركز كفر سعد، يوم غد الثلاثاء، بسبب أعمال الصيانة وتطوير المحولات.

ويتمثل انقطاع الطاقة الكهربائية بثلاثة أشكال رئيسية، هي كالآتي:



الانقطاع الدائم: ويظهر على هيئة وميض في الإضاءة الكهربائية لمدة زمنية قصيرة لا تتجاوز أجزاء من الثانية، وينتج عن عطل في الشبكة الكهربائية يُمكن معالجته خلال وقت قصير جدًا.