اليوم .. انقطاع الكهرباء عن عدد من المناطق في طنطا

أعلنت هندسة كهرباء دمياط، عن فصل التيار عن عدد من الخطوط في مركز كفر سعد، يوم غد الثلاثاء، بسبب أعمال الصيانة وتطوير المحولات.
ويتمثل انقطاع الطاقة الكهربائية بثلاثة أشكال رئيسية، هي كالآتي:
الانقطاع الدائم: ويظهر على هيئة وميض في الإضاءة الكهربائية لمدة زمنية قصيرة لا تتجاوز أجزاء من الثانية، وينتج عن عطل في الشبكة الكهربائية يُمكن معالجته خلال وقت قصير جدًا.
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وقد تتسبب الأشجار بانقطاع خطوط الكهرباء، نتيجة سقوط أحد أغصانها، أو سقوطها بحد ذاتها عليها على خطوط الكهرباء، بسبب أنماط الطقس المختلفة، مثل: هبوب الرياح الشديدة، أو هطول الثلوج، كما قد يتسبب تشذيب الأشجار من قِبَل الأخصائيين قليلي الخبرة في سقوط أغصانها، وتماسها مع أسلاك الكهرباء، مما يؤدي في النهاية إلى انقطاع الطاقة الكهربائيّة.
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