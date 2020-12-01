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اليوم .. انقطاع الكهرباء عن عدد من المناطق في طنطا

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أعلنت هندسة كهرباء دمياط، عن فصل التيار عن عدد من الخطوط في مركز كفر سعد، يوم غد الثلاثاء، بسبب أعمال الصيانة وتطوير المحولات.

ويتمثل انقطاع الطاقة الكهربائية بثلاثة أشكال رئيسية، هي كالآتي:

الانقطاع الدائم: ويظهر على هيئة وميض في الإضاءة الكهربائية لمدة زمنية قصيرة لا تتجاوز أجزاء من الثانية، وينتج عن عطل في الشبكة الكهربائية يُمكن معالجته خلال وقت قصير جدًا.

الانقطاع المؤقت أو خفت الطاقة: وينتج عن انخفاض قيمة الجهد الكهربائي في الشبكة الكهربائية، مما يؤدي إلى خفت توهج الأضواء. الانقطاع الكلي أو التعتيم الكلي: ويُعدّ أكثر أشكال انقطاع الطاقة الكهربائية شيوعًا، بالإضافة إلى كونه الأكثر خطورة وضررًا، إذ تنقطع الطاقة الكهربائية بشكل كلي عن الشبكة لعدة أسباب، منها كثرة الأعطال غير المتوقعة التي لا يستطيع النظام معالجتها بنفس الوقت، أو من الممكن أن تنقطع الكهرباء كنتيجة لقطع التيار بشكل كلي من مُشغِّل الشبكة الكهربائية نفسه بسبب تلف المعدات، وقد يدوم الانقطاع الكلي لفترات قصيرة أو طويلة تتجاوز عدة أيام.

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وقد تتسبب الأشجار بانقطاع خطوط الكهرباء، نتيجة سقوط أحد أغصانها، أو سقوطها بحد ذاتها عليها على خطوط الكهرباء، بسبب أنماط الطقس المختلفة، مثل: هبوب الرياح الشديدة، أو هطول الثلوج، كما قد يتسبب تشذيب الأشجار من قِبَل الأخصائيين قليلي الخبرة في سقوط أغصانها، وتماسها مع أسلاك الكهرباء، مما يؤدي في النهاية إلى انقطاع الطاقة الكهربائيّة. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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