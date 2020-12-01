ردا على "سيشن سقارة".. رواد موقع التواصل الاجتماعي يدعمون السياحة بالأهرامات

ردَّ عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، على جلسة التصوير المثيرة للجدل في سقارة، والتي اعتبرها البعض، تشويها للحضارة المصرية، وإهانة للتاريخ الفرعوني.

وأطلق رواد السوشيال ميديا، حملة من خلال هاشتاج #صورتك_في_الأهرامات؛ لتوثيق زياراتهم مع أهرامات الجيزة وسقارة دعما للسياحة، وللرد على فتاة الـ"فوتوسيشن" المثير للجدل.

وجاءت تعليقات بعض المشاركين في حملة "#صورتك_في_الاهرامات، كالآتي:

- مصر مش بس اهرامات الجيزه مصر فيها اهرامات تانيه كتير ولكن المفضل ليا دائما هو هرم الملك زوسر في منطقة سقارة.

- المنطقة كلها ليها سحر لوحدها.. اول بناء حجري ف التاريخ وغير المقابر الثانويه التانيه.. هرم ملك اوناس و متون الاهرام.. متحف ايمحوتب .. كمان اماكن الحفاير حاليا.. المنطقة كلها تستحق الزياره و مش مرة واحدة " و" #صورتك_في_الأهرامات من احلى الأماكن اللي بحبها في بلدي مع اسرتي الجميله".

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سلمى الشيمي فتاة سيشن الأهرامات، بعدما أثارت ردود فعل غاضبة عقب نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعى، وقيامها بالتصوير داخل المنطقة الأثرية دون تصريح وبملابس تسئ لقيم المجتمع المصري.

كما ألقى رجال الأمن بالقاهرة، القبض على مصور «سيشن الأهرامات» أثناء تواجده في منطقة حلوان.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت صورا تم تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة ترتدي ملابس تحمل الطابع الفرعوني بجوار هرم سقارة.

وأشارت مصادر أمنية إلي مراجعة كاميرات المراقبة لتحديد موعد دخول الفتاة للمنطقة ومناقشة قوة التأمين في ذلك التوقيت حول التقاطها تلك الصور، كما جرت تحريات موسعة بالتنسيق مع مباحث الجيزة للوصول إلي هوية المصور.

ومن جهته، أحال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الواقعة إلى النيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري، حرص وزارة السياحة والآثار الدائم، على الحفاظ على الأماكن الأثرية، وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأن أي شخص يثبت تقصيره في حق الآثار والحضارة المصرية؛ سيتم معاقبته، بعد نتيجة تحقيقات النيابة في واقعة التصوير .

وقال مصدر مسئول بمنطقة سقارة الأثرية، إن الفتاة دخلت منطقة هرم سقارة منذ 4 أيام، مرتدية عباءة سوداء، قبل أن تزيلها وتكشف عن اللبس الفرعوني الذي كانت ترتديه أسفلها، والزى عبارة عن شريط يحيط بوسط الجسم ويتدلى طرفاه من الأمام، قطع من قماش التيل الأبيض تلتف حول الجسد، وتصل فوق الركبتين بقليل من الخلف والأمام، تشد ويتدلى طرفاها من الأمام.