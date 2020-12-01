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القوى الناعمة وتأثيرها على المجتمع.. ندوة لـ القومي للمرأة في الإسكندرية

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نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية ندوة، تحت عنوان "القوى الناعمة وتأثيرها على المجتمع"، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، والتشديد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، والتوعية بضرورة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والتطهير المستمر.

وتأتي الندوة في إطار حملة الـ16 يوما، ضمن سلسلة الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، التي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية تحت إشراف الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة الفرع. 
وتحدثت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة الفرع، عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بمحاورها الأربعة، خاصة محور الحماية المنوط به مناهضه العنف ضد المرأة.
وقالت إن القوة الناعمة ليس المقصود بها المرأة وإنما طرق النجاح التي تستخدمها السياسة الدولية.

واستعرضت نماذج عن المرأة ودورها كقوة ناعمة في المنزل كأم تقود الأسرة للنجاح وكقائد في مجال العمل تشارك في التنمية، مؤكدة أن القوة الناعمة تعتمد على الثقافة والقدرة على اتخاذ القرار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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