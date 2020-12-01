القوى الناعمة وتأثيرها على المجتمع.. ندوة لـ القومي للمرأة في الإسكندرية

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية ندوة، تحت عنوان "القوى الناعمة وتأثيرها على المجتمع"، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، والتشديد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، والتوعية بضرورة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والتطهير المستمر.
واستعرضت نماذج عن المرأة ودورها كقوة ناعمة في المنزل كأم تقود الأسرة للنجاح وكقائد في مجال العمل تشارك في التنمية، مؤكدة أن القوة الناعمة تعتمد على الثقافة والقدرة على اتخاذ القرار.
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