نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة تحسم حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغ سن 24 عامًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تداول عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أخباز عن أن السلطات المصرية تقوم بسن قانون جديد عن التأمينات الاجتماعية والمعاشات يتضمن حرمان عن البنت غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغها سن 24 عام .

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من تلك الأخبار حتي يتم معرفة مدى صحتها ولكن الأخيرة قد نفت تلك الأخبار وقد أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة، وقد أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن حالات حرمان الابنة من معاش والدها في حالتين فقط هو الزواج أو أنها تلتحق بوظيفة وتملك رقم تأميني وان هذه الوظيفة تدخل لها قيمة المعاش أو زيادة عنه ولكن إذا تبين ان الراتب اقل من قيمة المعاش يصرف لها الفارق من تاريخ التحاقها بالوظيفة، وفي حالة طلاق البنت يتم صرف المعاش اعتبارا من تاريخ وفاة والدها وقد أشارت وزارة التضامن الاجتماعي ان القانون الجديد الذي يسن لا ينقص أي حقوق للأفراد قد أعطته القوانين السابقة.

وقد أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي ان القانون الجديد يهدف إلى إصلاح منظومة التامين الاجتماعي وتحسين قيمة المعاشات في المستقبل ووضع نظام والية للزيادة السنوية دون الحاجة لانتظار لإصدار قانون

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي أن القانون الجديد فيما يخص استحقاق الابنة للمعاش ينص على “يشترط لاستحقاق الابنة المعاش عن أبيها المُؤمَن عليه أو صاحب المعاش أو أمها المُؤمَن عليها أو صاحبة المعاش، أن تكون غير متزوجة في تاريخ وفاة الأب أو الأم بحسب الأحوال، وتعتبر البنت غير متزوجة إذا كانت لم تتزوج حتى وفاة العائل، أو إذا كانت في هذا التاريخ أرملة أو مُطلقة ولو كان طلاقها رجعياً، وإذا كانت في فترة العدة يكون استحقاقها للمعاش معلقاً على انقضاء فترة العدة دون مراجعة”