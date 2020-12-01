تطبيق مواعيد غلق وفتح المحلات والمطاعم اعتبارًا من اليوم

يبدأ تطبيق قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، اعتبارًا من أول ديسمبر 2020، للحفاظ على صحة المواطنين بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا.

تحيا مصر يرصد المواعيد المحددة لفتح وغلق المحال العامة وفقًا لطبيعة عملها

1- مواعيد فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من 7 صباحًا وتغلق 11 مساء صيفًا و10 مساء شتاء.

2- زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة 12 منتصف الليل صيفا و11 مساء شتاء.

3- فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بالمولات التجارية وخارجها يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق 1 صباحاً صيفاً والساعة 12 منتصف الليل شتاء.

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4- فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من 8 صباحاً وتغلق 7 مساءً صيفاً و5 مساءً شتاءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.