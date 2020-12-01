أحمد كريمة: العلاج بالقرآن فرية كاذبة.. والإسلام حض على الأخذ بالأسباب

جدة - نرمين السيد - اعتبر أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتور أحمد كريمة، أن العلاج بالقرآن الكريم "فرية كاذبة"، مستشهدًا بالحديث النبوى الشريف "تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داءً إلا وضع معه شفاءً إلا الهرم".





وخلال حوار مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، نفى الدكتور أحمد كريمة علاقة القرآن الكريم بشفاء الأمراض العضوية والنفسية، نظرًا أن الإسلام يحض على الأخذ بالأسباب.

وأضاف أنه لا مانع من قراءة آيات من القرآن بغرض التوسل أو الدعاء بها إلى الله أن يشفى المريض، وليس لأن هذه الآيات لها تأثير مباشر على المرض، موضحًا أن هذا لم يثبت فى القرآن أو السنة النبوية.

واستدل الدكتور أحمد كريمة على كلامه، ما نقل عن السيدة عائشة، أنه لما كبر النبى صلى الله عليه وسلم واشتدت أمراضه وأوجاعه فكانت تخدم عليه وفود العرب، وكان فى هذه الوفود أطباء وكانوا يصفون له دواءً من خبرتهم بالأعشاب.