وخلال حوار مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، نفى الدكتور أحمد كريمة علاقة القرآن الكريم بشفاء الأمراض العضوية والنفسية، نظرًا أن الإسلام يحض على الأخذ بالأسباب.
وأضاف أنه لا مانع من قراءة آيات من القرآن بغرض التوسل أو الدعاء بها إلى الله أن يشفى المريض، وليس لأن هذه الآيات لها تأثير مباشر على المرض، موضحًا أن هذا لم يثبت فى القرآن أو السنة النبوية.
واستدل الدكتور أحمد كريمة على كلامه، ما نقل عن السيدة عائشة، أنه لما كبر النبى صلى الله عليه وسلم واشتدت أمراضه وأوجاعه فكانت تخدم عليه وفود العرب، وكان فى هذه الوفود أطباء وكانوا يصفون له دواءً من خبرتهم بالأعشاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد كريمة: العلاج بالقرآن فرية كاذبة.. والإسلام حض على الأخذ بالأسباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.