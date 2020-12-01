جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارا مع شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد.





ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية (الإسكندرية - السلوم - مطروح - بورسعيد - العريش - رفح)، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى (كفر الشيخ - البحيرة)، وستتأثر البلاد بامتداد منخفض جوى على البحر المتوسط وبامتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون خفيفة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين نصف متر و1.25 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر و1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

الإسكندرية 20 13

وادى النطرون 20 12

طنطا 20 13

شبين الكوم 20 13

دمنهور 19 12

بلطيم 21 13

مطروح 18 11

السلوم 18 11

سيوة 20 09

بورسعيد 22 15

دمياط 21 14

الزقازيق 21 13

المنصورة 20 12

الإسماعيلية 22 12

السويس 21 13

العريش 21 14

رفح 20 13

رأس سدر 23 13

نخل 21 05

نويبع 22 18

طابا 22 16

كاترين 15 03

الطور 24 12

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 16

الفيوم 21 11

بنى سويف 21 10

المنيا 22 09

أسيوط 22 11

سوهاج 22 11

قنا 23 10

الأقصر 24 10

أسوان 25 12

إدفو 25 11

أبو سمبل 24 09

الوادى الجديد 25 07

شلاتين 27 15

أبو رماد 26 16

حلايب 25 17

رأس حدربة 25 18

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقس اليوم الثلاثاء: سقوط أمطار فى بعض المناطق.. وصغرى القاهرة 13 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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