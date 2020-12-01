حدث ليلًا.. إيران تطالب الأمم المتحدة بإدانة اغتيال فخري زادة.. وزير الصحة الأسبق: مصر دخلت الموجة الثانية ونشهد زيادة في الحالات

نشر موقع "دوت الخليج"، عددا من الأخبار المهمة خلال مساء أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

طالب سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا كاظم غريب أبادي منظمة الأمم المتحدة بإدانة اغتيال العالم النووي رئيس منظمة الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع الإيرانية محسن فخري زادة. لقيت ربة منزل مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري بالوجه من الناحية اليسرى، بمركز دارالسلام جنوبي شرق محافظة سوهاج. قال أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، إن مصر دخلت الموجة الثانية من فيروس كورونا ونشهد زيادة في الحالات بشكل تدريجي. قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن الأمثال الشعبية هي خلاصة تجارب شعوب ويمكننا ان نقول عليها أمثال عالمية لانها تنتقل من شعب لآخر ومن حقبة زمنية بعيدة إلى زمن حديث، مشيرا إلى أن هناك أمثله شعبية قيلت في أوقات تناسبها وهذا ما جعلها تشاع في جميع الأماكن وبين المواطنين كافة.

كشف نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، مايك بنس، عن موعد توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة.

قال الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن الأمل في القضاء على وباء كورونا موجود، خاصة توارد الأخبار بشأن اللقاحات، مشيرا إلى أن الجائحة لن تدوم وستنتهي ولكن الجميع مسؤولون عن القضاء عليها.

أعلنت الحكومة الكندية، مد قيود السفر الدولي والقواعد التي تهدف إلى حد انتشار جائحة كوفيد-19 حتى 21 يناير 2021.

أعلن مستشفى في ولاية أوريجون الأمريكية، وقف ممرضة عن العمل بسبب فيديو على تطبيق تيك توك.

ردَّ عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، على جلسة التصوير المثيرة للجدل في سقارة، والتي اعتبرها البعض، تشويها للحضارة المصرية، وإهانة للتاريخ الفرعوني.

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الشناوي بعد ظهوره مع مني الشاذلي بعد التتويج مع الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا.

تعرض المحترف المصري محمود تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي لإصابة قوية في الرأس استدعى إجراء 6 غرز وذلك بعد تحصله، على ركلة جزاء لفريقه أستون فيلا في المباراة التي تجمعه بنظيره وست هام في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.