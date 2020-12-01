بعد تحديد موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. تفاصيل سحب الـ 500 جنيه.. ورابط الاستعلام عن المستفيدين

حدد موعد صرف منحة العمالة بشكل نهائى بعد تساؤلات الموطنين عن بدء صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة المسجلين علي سيستم وزارة القوى العاملة منذ الدفعة الأولى التي كانت في نهاية شهر يونيه الماضي.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن أنه سيتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة نهاية الأسبوع الجاري، أو على حد أقصى مطلع الأسبوع المقبل، وذلك تنفيذا لتوجيهات قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة

وقالت الوزارة إن المستفيدين من المنحة بعد تنقية الأسماء، سيكون وفقاً للأكثر تضرراً من وباء كورونا، على أن يعلن في وقتها خلال الأيام القليلة المقبلة وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط.

وأضاف أن الطريقة الوحيدة للتأكد من استحقاق المنحة هي “الرسائل النصية sms”، التي يتلقاها المستحق من رقم 2030، عبر رقم هاتف المحمول الشخصي المُسجل أثناء تحديث البيانات.

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ويعتمد اختيار الأسماء المستحقة للمنحة، على الفئات المتضررة بالفعل من وباء كورونا نتيجة عملها في قطاعات غير منتظمة وعدم تمتعها بنظام تأميني، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند صرف العمالة غير المنتظمة للمنحة، على أن يستبعد عند تنقية الأسماء (أصحاب الحيازات والأملاك الزراعية – من يتقاضون معاشات – المتوفين – الأطفال – من يحصلون على منح تأمينية).

قيمة صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة

أشارت وزارة القوى العاملة إلى التنسيق بين وزارات التخطيط والاتصالات والمالية والقوى العاملة، جار على تحديد قيمة المبالغ التي ستصرف للعمالة غير المنتظمة، وذلك وحرصا من الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل في ظل أزمة كورونا، تم مد فترة صرف منحة العمالة غير المنتظمة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ3 أشهر حتى نهاية ديسمبر 2020، بقيمة 500 جنيه لضمان دعم ومساندة العمال المتضررين من أزمة فيروس كورونا.

