طريقة عمل بسكويت الشاي لتغير الروتين المسائي

مع بداية ليال الشتاء تبدأ السيدات تفكر في طرق مختلفة لتغير الروتين اليومي، وخاصة مع الحياه الجديدة التي يعيشها العديد منا بسبب الخوف والقلق من فيروس كورونا.

نقدم لك طريقة عمل البسكويت في 10 دقائق للإستمتاع به مع كوب دافىء من اللبن أو مشروبك الساخن المفضل.

مقادير بسكويت الشاي

3 كوب دقيق

1 كوب سكر

2 باكو فانيليا

نصف كوب لبن

1 كوب زبدة لينة

بيضة كبيرة

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملح

طريقة عمل بسكويت الشاي



- يخفق البيض مع الفانيليا والسكر

- ويضاف له اللبن والدقيق والبيكينج باودر ورشة الملح مع استمرار العجن

- تفرد العجينة جيدا على ورق زبدة

- ثم تقطع بقطاعة البسكويت

- وتدخل الفرن لمدة 10 دقائق

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- ويقدم البسكويت باردا

