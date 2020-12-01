"الصحفيين": عقد لجنة القيد بجدول تحت التمرين للمؤجلين.. اليوم

تعقد لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميرى، جلستها للمتقدمين لجدول تحت التمرين من المؤجلين بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر، والأربعاء الموافق 2 ديسمبر، وكانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميرى، قد فتحت من قبل باب التقدم للمؤجلين من لجنة تحت التمرين بداية من الأحد الموافق 27 سبتمبر الماضى حتى 11 أكتوبر 2020 لاستكمال الأوراق، والتى تشمل خطاب جهة العمل وبرنت التأمينات وذلك تمهيدا لانعقاد اللجنة.

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وأكد خالد ميرى وكيل النقابة أن اللجنة ستبحث فور انتهاء لجنة المؤجلين فتح باب التقديم للجنة الجديدة تحت التمرين، وأن اللجنة تدرس أن تتضمن المقابلة التى ستجريها مع المتقدمين الجدد للجنة تحت التمرين اسئلة تحريرية بالاضافة للاسئلة الشفوية المعتادة، وذلك استكمالا لعملها بضمان الشفافية الكاملة فى اختيار المتقدمين للانضمام الى النقابة.