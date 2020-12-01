وزير الرى: بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية و الرى، لقاء مع السفير Noke Masaki سفير اليابان بالقاهرة، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين فى مجال الموارد المائية.





وأشار الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين فى مجال الموارد المائية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه تم مناقشة موقف مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة، موضحا أنه سيتم طرح المشروع فى مناقصة عامة عالمية بتاريخ 8 ديسمبر القادم.

والجدير بالذكر أن مجموعة قناطر ديروط تُعد من أقدم المنشآت المائية فى مصر والعالم وتقع على ترعة الإبراهيمية، ويهدف مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين أعمال الرى لزمام مساحته حوالى 1,50 مليون فدان فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بنى سويف - الفيوم – الجيزة) ، ولتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها المجموعة بالمحافظات الخمس.

يأتى هذا المشروع استكمالاً للقناطر التى سبق تنفيذها على بحر يوسف خلال السنوات الماضية وهى قناطر (اللاهون – حسن واصف – الجيزة – مازورة – ساقولا – منشأة الذهب).

وأوضح عبد العاطى، أنه استعرض مع السفير اليابانى الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، ورغبة مصر الواضحة فى استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع فى أى اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لاتفاق قانونى عادل و ملزم للجميع يلبى طموحات جميع الدول فى التنمية.